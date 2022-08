Sestri: mostra fotografica di Micaela Gotelli - LevanteNews

Da Carmen Falcone, responsabile mostra

Domenica 21 agosto alle ore 18.30 a Sestri Levante presso la Torre dei doganieri in piazzetta Bellotti, al vernissage: “Donna è natura… OniricaMente”, mostra fotografica di Micaela Gotelli.

Il viaggio di “Teatri di Levante” edizione 2022 continua e percorre le vie del centro storico fino alla Torre dei Doganieri, in piazzetta Bellotti, un sito perfetto per la mostra fotografica di Micaela Gotelli.

Un progetto pensato a settembre dello scorso anno e sviluppato nei primi mesi del 2022.

La”donna” è un tema ricorrente per Teatri di Levante.

L’ occasione della candidatura di Sestri Levante e Tigullio capitale della cultura 2024, mi ha fatto riflettere sul tema e sul territorio, al punto di concentrarmi soprattutto sulle Artiste Donne professioniste del territorio, che parlano dell’essere donna e delle sue sfaccettature attraverso il teatro, la scrittura, la fotografia, la pittura, la musica.

E così tra le “viaggiatrici” e i percorsi in una catena di “mani” unite, lo scorso dicembre chiedo a Micaela di prendermi per mano e portarmi nel suo mondo, onirico ma semplice, della fotografia.

“Donna è natura” è l’espressione sublime della forza prepotente e dolce della Natura stessa, fino alla grandezza della maternità, la continuità della Vita…

La ricerca della bellezza e della perfezione attraverso scatti ricchi di attesa fino alla stupenda connessione e l’autenticità

dell’istante, scatti che sanno cogliere la spontaneità di uno sguardo, un dettaglio, una piega, una ruga, una luce, la spiritualità e la dolcezza della quotidianità del gesto d’amore.

Il concetto di “famiglia” nel significato esteso del termine, che si fonde nei colori e nella vita immensa della Natura in un connubio calibrato nei minimi dettagli dall’artista che costantemente studia per cercare di scavare in punta di piedi sempre di più nelle emozioni e nei “sogni” dei soggetti fotografati per renderli eterni.

“OniricaMente” nasce 10 anni orsono proprio per dare espressione visiva ed emozionale a questa forza.



A coniare il termine, con profonda convinzione è la fotografa, unica riconosciuta Newborn sul territorio , Micaela Gotelli.

Dopo un lungo lavoro di scelte di scatti, e di percorsi, per mano siamo giunte alla dimora che ci accoglie : la bellissima e intima Torre dei Doganieri.

“Donne e percorsi… teniamoci per mano”

La Liguritudine degli sfondi scelti si rafforza attraverso i visi fotografati, tutte persone del nostro Tigullio, e i percorsi condivisi per giungere al” sogno”.

” Mi chiamo Micaela e fotografo sogni, quelli divenuti realtà e quelli ancora nel cuore.

… Sono in cammino…la fotografia per me è come la vita: è un percorso…. “. Così dice di sé l’artista Micaela Gotelli, e in queste parole c’è tutto il suo mondo…

Entriamo e… teniamoci per mano.

Buon Viaggio…