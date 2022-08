Sestri: Mediaterraneo Servizi ottiene la Certificazione ISO 9001 - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Mediaterraneo Servizi – società del Comune di Sestri Levante – ha concluso nei giorni scorsi un articolato percorso intrapreso circa due anni fa: l’ottenimento della Certificazione ISO 9001 per la gestione delle attività turistiche e culturali della città. La ISO 9001 è la norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità, pubblicata dall’ISO (International Organization for Standardization).

La società in-house ha così realizzato un Sistema di Gestione per la Qualità: ossia una raccolta di politiche, processi, procedure documentate e registrazioni della soddisfazione dell’utenza relativo ai principali settori d’azione: organizzazione di eventi per soggetti privati e pubblici, gestione biblioteche e musei, gestione del sistema di sosta a pagamento, promozione turistica e culturale.

Dichiara Marcello Massucco, amministratore di Mediaterraneo: “La certificazione ISO 9001 è un valore aggiunto notevole, e nel campo della promozione turistica e culturale sono pochissime le società pubbliche in Italia che possono vantarla. Questo risultato corona il lavoro svolto in questi anni: non solo risultati in termini economici molto diversi dalle precedenti gestioni di queste attività, ma anche messa in evidenza di quanto Mediaterraneo abbia inciso sul territorio, attraverso l’alta qualità dei servizi erogati alla città che viene positivamente riscontrata da chi ne

usufruisce”.

L’ottenimento della certificazione è l’atto conclusivo di un percorso che è partito dallo sviluppo di sistemi di rendicontazione dei risultati economici e di soddisfazione dell’utenza, passando per la redazione del Bilancio Sociale ed approdando alla Certificazione rilasciata da IQNET, ente internazionale che assicura il rispetto dei migliori standard di qualità presenti sul mercato. Una gestione efficace che ha favorito il percorso di crescita e sviluppo della città, e che si può riassumere anche nei più rilevanti servizi ed attività affidati a Mediaterraneo Servizi dal Comune di

Sestri Levante.

Quest’anno saranno più di 150 gli eventi ospitati presso il Convento dell’Annunziata, le cerimonie civili hanno raggiunto il massimo storico con 60 celebrazioni, oltre 200 le manifestazioni cittadine organizzate o sostenute durante la stagione 2022. Ma anche gli altri servizi fanno registrare numeri record: più di 40mila i prestiti raggiunti dal Sistema Bibliotecario Urbano, la digitalizzazione del sistema della sosta a pagamento ha portato a superare il 50% di pagamenti elettronici, e sono già oltre 50.000 gli ingressi gestiti per la tutela ambientale della Baia del Silenzio.

Conclude Camilla Capozzi, direttore operativo di Mediaterraneo Servizi: “Il percorso per l’assegnazione della certificazione ISO 9001 è stato lungo e molto impegnativo: oltre ad una quantità consistente di documenti prodotti, lo staff di Mediaterraneo è stato esaminato da un ispettore dell’organismo di certificazione al quale è stato affidato l’incarico di verificare che la documentazione redatta soddisfi tutti i requisiti richiesti. Infine è stato effettuato un audit di diversi giorni a tutti i dipendenti, durante il quale si è verificato direttamente le competenze acquisite e le pratiche aziendali svolte in ogni settore. I nostri servizi sono innumerevoli e creare una cultura di miglioramento continuo incrementa il coinvolgimento del personale, che va a riflettersi sulla soddisfazione dei clienti”.