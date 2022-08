Candidature del Pd per ciò che riguarda il proporzionale alla Camera e al Senato. Per la Camera il numero 1 è lo spezzino Andrea Orlando, già ministro, l’uomo che forse avrebbe potuto salvare il tribunale di Chiavari. Al numero 2 c’è il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio che ha buone probabilità di essere eletta. Per quanto riguarda il proporzionale al Senato il numero 1 è il genovese Lorenzo Basso.

Ancora da ufficializzare le candidature per i collegi uninominali.