Riomaggiore: tre giorni con il meglio della canzone in dialetto ligure - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

Dal 19 al 21 agosto appuntamento a Riomaggiore con la terza edizione del ๐‘๐ข๐ฆ๐š๐ณ๐ฎฬ‚ ๐ ๐จ๐ฅ๐ค ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ฅ โ€“ Suoni e voci tra la Liguria e il Mediterraneo.

La rassegna, che ritorna dopo due anni di assenza, presenta un programma piรน ricco e ampliato, con la partecipazione di dodici artisti tra gruppi e solisti e un panorama musicale che spazia attraverso unโ€™ampia gamma di generi, dal folk al rock, dal reggae al rap, dai cantastorie alla canzone dโ€™autore fino alla musica contemporanea.

Minimo comun denominatore di queste diverse sensibilitร musicali sarร , da un lato, la lingua ligure, nella quale sono scritti i testi di tutti brani, e, dallโ€™altro, lo sguardo al Mediterraneo, lo spazio linguistico e culturale in cui, grazie alla potenza marinara e commerciale della Superba, il genovese ha rappresentato una sorta di lingua franca, generando occasioni di contatto e reciproca contaminazione con altri e diversi idiomi.

Secondo lo spirito della manifestazione, infatti, il ricorso al dialetto non va inteso come nostalgico ripiegamento in sรฉ stessi ma al contrario come apertura verso lโ€™esterno e lโ€™alteritร .

๐ˆ๐ฅ ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ฅ ๐ฌ๐ข ๐š๐ฉ๐ซ๐ข๐ซ๐šฬ€ ๐ฏ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ nellโ€™incantevole scenario della terrazza del Castello di Riomaggiore con il Quartetto Chitarristico di Padova che presenterร un programma appositamente ideato per la rassegna, intitolato ยซยกCรณmo resuena la mar esta noche!ยป.

๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฆ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐š๐ญ๐š ๐๐ข ๐ฌ๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ il festival si sposterร nelle strade e tra la gente con ๐’๐œ๐ข๐š๐šฬ€๐ญ๐ฎ โ€˜๐ง๐ญ๐ข ๐œ๐š๐ซ๐ฎ๐ ๐ข, stornelli itineranti attraverso gli angoli piรน suggestivi del borgo e sosta nelle cantine dei viticoltori riomaggioresi appositamente aperte per lโ€™occasione.

La partenza รจ di fronte alla loggia di Banchi nella centralissima ๐Ÿ‘‰ via Colombo alle 11 e nel corso della mattinata sono previsti collegamenti in diretta con Radio Skylab Varazze a cura di Stefano Pastorino e Donatella Durando, la quale sarร anche la presentatrice ufficiale di tutti gli eventi.

๐€๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ ๐๐ข ๐ฌ๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ, invece, รจ in programma il tradizionale concertone con il meglio della canzone dialettale ligure in piazza del Vignaiolo. A fare gli onori di casa sarร la band riomaggiorese dei grandi & fanti, la quale ha voluto raccogliere intorno a sรฉ i tanti amici conosciuti attraverso la partecipazione al Festival della Canzone in Lingua Ligure, manifestazione nellโ€™ambito della quale gli artisti che si avvicenderanno sul palco hanno ottenuto numerosi successi e riconoscimenti: Andrea Facco, Attilio Valeri, Audiovirale, Gnachi & fรผrbe, Mandillรค, Maz Vilander & Makadam Zena, Renzo Graglia, u Cantautupittu, u Carbun & de Januaicans.

๐ƒ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ, ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ:๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ข๐ง ๐ฉ๐ข๐š๐ณ๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐•๐ข๐ ๐ง๐š๐ข๐จ๐ฅ๐จ, la rassegna si chiuderร con ๐ƒ๐ž๐ณ๐š๐ง๐๐ข๐š ๐๐ž ๐ฌฬ‚๐ญ๐ซ๐ข๐š!, concerto dei grandi & fanti, i quali saranno accompagnati sul palco dal rapper genovese Mike fc.

I padroni di casa presenteranno al proprio pubblico il nuovo brano Lamacrexa, vincitore del premio Elmo Bazzano per lโ€™impatto scenico e la coerenza nel rapporto tra testo e musica allโ€™ultimo Festival della Canzone in Lingua Ligure.

ยซ๐‘ณ๐’ ๐’”๐’‘๐’Š๐’“๐’Š๐’•๐’ ๐’‡๐’๐’๐’Œ ๐’ ๐’†๐’ ๐’๐’๐’”๐’•๐’“๐’ ๐’‡๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’—๐’‚๐’ โ€“ ๐’‚๐’‡๐’‡๐’†๐’“๐’Ž๐’‚ Davide Bozzo, ๐’ ๐’Š๐’“๐’†๐’•๐’•๐’๐’“๐’† ๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’ ๐’ ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’“๐’‚๐’”๐’”๐’†๐’ˆ๐’๐’‚ โ€“ ๐’†ฬ€ ๐’ƒ๐’†๐’ ๐’“๐’‚๐’‘๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’†๐’๐’•๐’‚๐’•๐’ ๐’ ๐’‚ ๐’’๐’–๐’†๐’”๐’•๐’‚ ๐’Š๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’Š๐’๐’†: ๐’๐’‚ ๐’ ๐’Š๐’”๐’‘๐’๐’”๐’Š๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’„๐’Š๐’“๐’„๐’๐’๐’‚๐’“๐’† ๐’†๐’—๐’๐’„๐’‚ ๐’๐’‚ ๐’“๐’Š๐’„๐’๐’“๐’”๐’Š๐’—๐’Š๐’•๐’‚ฬ€ ๐’•๐’Š๐’‘๐’Š๐’„๐’‚ ๐’ ๐’†๐’Š ๐’ˆ๐’Š๐’๐’„๐’‰๐’Š, ๐’ ๐’†๐’๐’๐’† ๐’‡๐’Š๐’๐’‚๐’”๐’•๐’“๐’๐’„๐’„๐’‰๐’†, ๐’ ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’Ž๐’†๐’Ž๐’๐’“๐’Š๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’๐’†๐’•๐’•๐’Š๐’—๐’‚, ๐’ ๐’Š ๐’’๐’–๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’•๐’“๐’‚๐’ ๐’Š๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’๐’“๐’‚๐’๐’† ๐’„๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’”๐’•๐’Š๐’•๐’–๐’Š๐’”๐’„๐’† ๐’Š๐’ ๐’‡๐’๐’๐’ ๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’ ๐’ ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’„๐’–๐’๐’•๐’–๐’“๐’‚ ๐’‘๐’๐’‘๐’๐’๐’‚๐’“๐’†, ๐’’๐’–๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’”๐’•๐’†๐’”๐’”๐’‚ ๐’„๐’Š๐’“๐’„๐’๐’๐’‚๐’“๐’Š๐’•๐’‚ฬ€ ๐’„๐’‰๐’† ๐’“๐’Š๐’•๐’“๐’๐’—๐’Š๐’‚๐’Ž๐’ ๐’๐’†๐’๐’๐’† ๐’๐’๐’ ๐’† ๐’† ๐’๐’†๐’Š ๐’“๐’Š๐’•๐’Ž๐’Š ๐’Ž๐’–๐’”๐’Š๐’„๐’‚๐’๐’Š ๐’ ๐’†๐’ ๐‘ด๐’†๐’ ๐’Š๐’•๐’†๐’“๐’“๐’‚๐’๐’†๐’ยป.

Anche nel manifesto ufficiale, del resto, i nomi degli artisti sono disposti a cerchio intorno al logo a rappresentare le onde di un mare che, assumendo le tonalitร del blu di Persia, vuole evocare lo storico ruolo del Mediterraneo di ponte verso altri mondi e altre civiltร .

La manifestazione รจ organizzata da Riomaggiore Rimazรป โ€“ Societร di Lingua e Cultura Riomaggiorese, con il patrocinio e il contributo del Comune di Riomaggiore e la partecipazione dei viticoltori locali, i quali hanno offerto le bottiglie di sciachetrร con cui verranno premiati gli artisti.

โ€œNon potrebbe esserci un premio migliore per un folk festival โ€“ osserva Barbara Canepari, segretaria della Commissione Turismo del Comune di Riomaggiore e membra dello staff della rassegna โ€“ Il passito liquoroso, decantato fin dal Medioevo da poeti e viaggiatori e frutto del lavoro e della fatica dei vignaioli locali, รจ il prodotto per eccellenza della cultura popolare delle Cinque Terre, i segreti della cui produzione sono stati tramandati, proprio come la lingua ligure, di generazione in generazioneโ€.