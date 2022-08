Recco: cala il sipario su "E-20/22", migliaia gli spettatori - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Con la comicità di Claudio Lauretta, e lo strepitoso show dei Darsena Party, si è chiusa ieri sera la terza stagione di “E-20/22- d’estate a Recco”, la rassegna a ingresso gratuito organizzata dal Comune tra luglio e agosto con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera. Sei serate e migliaia gli spettatori che hanno visto avvicendarsi sul palco i migliori artisti del panorama nazionale. Il cartellone costellato di appuntamenti di qualità è stato un invito a trascorrere le serate in città per assistere ai concerti, fare shopping e gustare buon cibo.

Soddisfatto il sindaco Carlo Gandolfo che, nell’introdurre l’ultimo spettacolo, ha detto: “Tutto ha funzionato al meglio grazie all’impegno dei settori che hanno partecipato all’organizzazione degli eventi. Ringrazio la squadra del Comune formata dai componenti dell’ufficio turismo e manifestazioni, a cominciare dalla signora Rossella Mazzini, dagli operai, per la disponibilità, dagli agenti del comando della Polizia Locale. Un particolare ringraziamento va ai volontari, l’Associazione Carabinieri in congedo e il Gruppo Alpini Golfo Paradiso, alla Pro Loco, alla Croce Verde di Recco, che si sono prodigati per accogliere al meglio i tanti spettatori che hanno assistito agli spettacoli, ai Carabinieri del Comando di Recco, agli steward, agli sponsor per il loro insostituibile contributo. Infine un grazie “speciale” ad Angelo Privitera per l’impegno profuso in favore della realizzazione della manifestazione, dimostrando, ancora una volta, l’affetto che nel tempo lo ha legato alla nostra città”.