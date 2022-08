Rapallo: ferragosto formato Dolce Vita a Villa Porticciolo - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno la Festa dell’Estate del Golfo del Tigullio è stata quella esclusiva organizzata per Ferragosto a Villa Porticciolo a Rapallo da Laura Morino, nota socialité e pr milanese, imprenditrice alla guida di Morino Studio.

Con il suo compagno Adriano Teso, industriale nel settore delle vernici, hanno invitato un centinaio di amici in vacanza nel Tigullio e a Forte dei Marmi. Tutti, tra i nomi più noti di industriali, avvocati, giornalisti, sociologi, galleristi e imprenditori, hanno scatenato la fantasia e creatività per rispettare il titolo ed il dress code del Dinner Party, “Jungle Moon”. Abiti, giacche e pantaloni maculati animalier, fiorati con palmizi e fantasie mimetiche sono stati indossati ed interpretati sia al femminile che al maschile ….. e tutti con ottimi e sorprendenti risultati.

Il tema della serata, grazie alla collaborazione di tutta la squadra di Villa Porticciolo, è stato sapientemente interpretato nella Veranda Portofino e nel Salone interno affrescato con gli allestimenti floreali e la mise en place, con menù personalizzato, foglia di Monstera e Phalaenopsis fuxia ad ogni posto placée. Palmizi e cactus hanno invece decorato i bianchi salotti della Terrazza Porticciolo dove è stato allestito il ricco buffet dell’aperitivo innaffiato dal “Jungle Spritz” creato ad hoc, a base di Gin aromatizzato al mango, prosecco e soda.

I finger food ed i piatti sono stati ideati e realizzati con un menu a tema, un esempio per tutti, il Tataki di tonno marinato alle bacche di vaniglia del Madagascar con porro alla brace e l’Ananas speziato arrosto con gelato al fior di latte profumato alla papaya.

La serata è proseguita con balli scatenati sino a tarda notte ammirando lo spettacolare panorama del Golfo di Rapallo sino al promontorio di Portofino .



Villa Porticciolo, è infatti unica per la sua posizione e bellezza. La location, dimora storica le cui origini sono del XVII secolo, è stata rilevata dalla famiglia Sangiovanni tramite Concessione Comunale nel 2021. Grazie al loro contributo ed un’importante ristrutturazione è tornata al suo splendore ed ospita gli eventi più esclusivi .

Tra gli ospiti presenti alla serata “Jungle Moon”, oltre al Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e a Mariarosaria e Domenico Sangiovanni, i “padroni di casa”, con le rispettive famiglie, il già Presidente del Senato Carlo Scognamiglio, la figlia Thea con il marito Francesco Battigelli, il sondaggista, sociologo e saggista Renato Mannheimer, la stilista Haute Couture Raffaella Curiel, la giornalista e conduttrice televisiva Vira Carbone, la giornalista di moda e costume, pr e marketing consultant di Pitti Immagine Giuliana Parabiago gli avvocati Marco De Luca e Paolo Grande, Giovanna Mavellia, segretario generale Confcommercio Lombardia, il gallerista, critico d’arte e direttore del Museo di Portofino Daniele Crippa.