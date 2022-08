Moneglia: Ricky Gianco mercoledì 17 alle 21.30 - LevanteNews

Dalla Pro Loco di Moneglia

Ricky Gianco a Moneglia, mercoledì 17 agosto ore 21.30 Piazzale San Giorgio.

Prosegue con Ricky Gianco (pseudonimo di Riccardo Sanna) la rassegna monegliese giunta alla quinta puntata di “Not(t)e d’autore a Moneglia, mercoledì 17 agosto nella suggestiva cornice di San Giorgio.

Cantante, chitarrista, compositore e produttore discografico, è considerato uno dei padri della musica rock e pop italiana.

Basti pensare alle sue collaborazioni, nel 1960 con I Ribelli e, successivamente, con I Quelli, precursori della Premiata Forneria Marconi.

Sempre nel 1960 fonda una propria band- “Ricky Sanna e il suo complesso” assieme a Luigi Tenco al sax ed Enzo Jannacci al pianoforte; con essi pubblica il singolo “Distrattamente”.



Successiva è l’incisione con Gino Paoli di “Come un bambino” sotto il nome d’arte Ricky.

Nel 1961 la grande svolta: fonda con Adriano Celentano il “Clan” e nel 1963 pubblica tre album con l’etichetta Jaguar: “Una giornata con Ricky Gianco”, “Ai miei amici di Ciao amici”, e “Ricky Gianco Show”.

Autore di numerose canzoni che hanno fatto la storia degli anni 60 e ancor oggi eterne, per generazioni, fra cui “Pugni Chiusi”, portata al successo dai Ribelli di Demetrio Stratos, la grande “Sei rimasta sola” e molte altre portate al successo da Celentano. Inoltre ha tradotto molte cover di quegli anni, mostrando fin dall’inizio un vivo interesse per la produzione dei Beatles.

Una brillante carriera, che spazia dalla musica all’esperienza in radio e che verrà raccontata durante una suggestiva serata, dove canzoni si alterneranno ad amichevoli dialoghi sulla cultura dei cantautori con Mario Dentone, scrittore monegliese nonchè uno dei più accreditati studiosi di Luigi Tenco (al quale ha dedicato varie opere) e Alberto Bazzurro, critico musicale su riviste specializzate e collaboratore del Club Tenco a Sanremo.”