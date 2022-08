Moneglia: crisi etiliche. Camogli: cade sul molo - LevanteNews

A Moneglia, poco prima dell’1.00 in località La Secca e alle 2.30 in Fratelli Botto, la Croce Azzurra ha soccorso due persone per intossicazione etilica; nel primo caso in codice giallo nel secondo in verde.

A Santa Margherita Ligure, sul lungomare Rossetti, la Croce Bianca di Rapallo alle 3.55 e la Croce Verde di Santa Margherita alle 3.11, hanno soccorso due persone per traumi.

A Camogli alle 2.00 circa un 26enne è caduto sul molo; soccorso dalla Croce Rossa di Sori (la Verde di Recco era impegnata con un codice rosso medico) che lo ha trasportato al pronto soccorso di San Martino in codice verde.