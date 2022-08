Levanto: turista muore nuotando, vani i soccorsi - LevanteNews

Dal 118 della Spezia

Questa mattina, verso le ore 11 circa, effettuato soccorso a Levanto a persona, uomo di 74 anni proveniente dalla Provincia di Pistoia, che ha avuto malessere in mare esitato successivamente in arresto cardio-respiratorio. Sul posto sono intervenuti: automedica Delta 3 del 118 con a bordo medico e infermiere, ambulanza della Cri Levanto con a bordo infermiere del 118, una ambulanza della Cri Levanto con ulteriore supporto sanitario (medico e infermiere già presenti sul posto per assistenza a manifestazione fieristica). Inoltre sono intervenute Forze dell’Ordine (Carabinieri di Levanto) e personale della Capitaneria di Porto. Il paziente è stato rianimato dal personale sanitario del 118 per circa un’ora senza però esito favorevole: è deceduto infatti sul posto.