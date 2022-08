Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il giardino di Palazzo Rocca ospiterà tre serate dedicate al ballo liscio, organizzate dall’assessorato al turismo del comune di Chiavari. Si parte domenica 21 agosto, alle ore 21, con l’orchestra Primavera, per proseguire con l’orchestra I Jolly il 28 agosto e con i Serena Group il 4 settembre. Evento ad ingresso libero, per rimanere aggiornati sugli eventi in calendario a Chiavari consultare il sito web www.chiavariturismo.it