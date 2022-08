Chiavari: Concorso fotografico Marinedi, i premiati - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Marinedi Srl

Oltre 300 scatti per restituire il proprio punto di vista, la propria personale lettura ma anche un momento irripetibile, un frammento di realtà cristallizzata in un’immagine. E’ quanto è arrivato alla giuria del 1° Concorso Fotografico Nazionale Marinedi, indetto dal gruppo Marinedi in collaborazione con il Circolo fotografico DLF Chiavari e che ora si prepara a incoronare i vincitori. Così sottolineano gli organizzatori: “Siamo davvero molto soddisfatti del risultato di questa prima edizione del concorso, sia per la risposta numerosa di partecipanti, sia per l’elevata qualità degli scatti, non solo delle fotografie premiate ma anche di quelle ammesse. Entrambi i premi sono stati interpretati in modo corretto e con passione, a tutti i partecipanti vanno i nostri complimenti”.

Le fotografie sono arrivate da ogni parte d’Italia per partecipare, sia alla sezione nazionale, intitolata “L’uomo e il mare”, sia alla sezione locale “Racconta la Marina di Chiavari – Calata Ovest”. Non è stato semplice il lavoro della giuria (formata da: Franco Cavagnaro, Presidente Marina di Chiavari Calata Ovest; Chiara Vigo, Direttore Marina di Chiavari – Calata Ovest; Roberto Biggio, Presidente DLF Chiavari; Giovanna Marconi, Marketing & Communications Manager Marinedi) che ha dovuto selezionare le immagini, sino ad arrivare alla rosa dei vincitori. Interessante da segnalare anche la partecipazione alcuni di fotografi in erba, under 14, ai quali è stata dedicata una menzione speciale.

Giovedì, 18 agosto, alle 18.30, nella sala espositiva della Torre Civica (presso la seded dell’APT Azienda di Promozione Turistica) in via della Cittadella a Chiavari, avrà luogo la premiazione dei vicitori e contestualmente verrà inaugurata la mostra delle fotografie selezionate dalla giuria, che resterà aperta al pubblico sino al 31 agosto con il seguente orario: tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. La mostra gode del patrocinio del Comune di Chiavari ed è sostenuta da: Cantaluppi Tavernerio; Mercato del Pesce; La casa e il mare; Nautica Sport; La Stiva e Sail App – Sailing Lab.

Ma ecco i nomi dei vincitori:

Sezione locale “La Marina di Chiavari – Calata Ovest”

1° classificato – Anna Mori con “Allo specchio”

2° classificato – Roberto Cella con “A passeggio in Calata Ovest”

Sezione nazionale “L’uomo e il mare”

1° classificato – Michele Sanapo “Fine estate”

2° classificato – Loredana Pensa “L’uomo e il mare 02”

3° classificato – Anita Pina “Una rete non è solo una rete”

Menzione della giuria a: Furio Blasich per “Surf a Chiavari”

Autore under 14, menzione della giuria per:

Maxmillian Levaggi (8 anni) e Nicola Terigi (11 anni)

Tutte le fotografie ammesse al concorso si possono visionare sul sito del Circolo DLF di Chiavari all’indirizzo www.dlffotochiavari.org

locandina Mostra concorso fotografico Marinedi