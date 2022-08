Camogli: Premio Fedeltà a Shiva, salvò la padrona caduta in un dirupo (1) - LevanteNews

Il premio “Primus inter pares” della 61ª edizione del Premio Internazionale Fedeltà del cane, che oggi pomeriggio animerà San Rocco di Camogli dalle 16, è stato conferito a Shiva, border collie di 9 anni, che con grande coraggio ha raggiunto la padrona immobilizzata e in stato di choc dopo la caduta nel dirupo. L’ha vegliata ogni istante e non ha mai smesso di abbaiare, riuscendo così a richiamare i soccorsi e a salvarla.

Dal comunicato stampa: “Shiva è una meraviglia della natura, un’amica fedele su cui poter contare sempre”. Marilena neanche osa immaginare quello che sarebbe potuto accadere senza la sua inseparabile e coraggiosa compagna quando una passeggiata come tante altre ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Marilena è una camminatrice esperta, tanto più al fianco di Shiva, che come lei adora la montagna, il bosco, suoi ambienti ideali. Uscita di casa la mattina dello scorso 4 maggio per una passeggiata con Shiva in direzione del Laghetto Corrado, Marilena, entusiasta di percorrere quel sentiero in salita, arriva fino al Monte Corno, a oltre 1200 metri. Lì, nonostante la sua esperienza, scivola in un dirupo e si ferma dopo una caduta di sei o sette metri. La paura è tanta! Marilena, che ha battuto la schiena, riesce a muovere le gambe scongiurando il peggio, ma ora si trova in uno stato di choc.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione per la valorizzazione turistica di San Rocco di Camogli Aps. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito https://www.avtsanrocco.org/ e sulla pagina fb AVT San Rocco – Premio Internazionale Fedeltà del Cane