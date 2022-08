Camogli: a San Rocco commozione e carezze per i cani eroi (2) - LevanteNews

Probabilmente il pomeriggio del 16 agosto è il momento dell’anno nel quale San Rocco di Camogli è più visitata. Tante sono le persone, spessissimo accompagnate dagli amici a quattro zampe, che amano partecipare al premio Fedeltà del cane, che quest’anno ha raggiunto la 61ª edizione. Organizzato dall’Associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli Aps, fu ideato nel 1962 da don Carlo Giacobbe e Giacinto Crescini. Un’emozione sentire le storie e i protagonisti, premiati per fedeltà e bontà, dalla voce di Sonia Gentoso presidente dell’Associazione. In apertura, dopo la dimostrazione dei cani della protezione civile unità cinofile, la parola ad Andrea Cisternino, ospite d’onore e premio bontà che nonostante la guerra non ha abbandonato gli ospiti del suo rifugio “Italia KJ2” a Kiev che accoglie cani, gatti e altri animali. Storia emblematica di quest’anno quella di Shiva. https://www.levantenews.it/2022/08/16/camogli-premio-fedelta-a-shiva-salvo-la-padrona-caduta-in-un-dirupo-1/

Al termine lettura della preghiera del cane scritta da Piero Scanziani, giornalista e scrittore e benedizione.

“Signore di tutte le Creature, fa che l’uomo, mio padrone, sia così fedele verso gli altri uomini come io gli sono fedele. Fa che egli sia affezionato alla sua famiglia e ai suoi amici, come io gli sono affezionato. Fa che egli custodisca onestamente i beni che tu gli affidi, come onestamente io custodisco i suoi. Dagli, o Signore, un sorriso facile e spontaneo, come facile e spontaneo è il mio scodinzolare. Fa che egli sia pronto alla gratitudine come io sono pronto a lambire. Concedigli una pazienza pari alla mia, che attendo i suoi ritorni senza lagnarmi. Dagli il mio coraggio, la mia prontezza a sacrificare per lui tutto, da ogni comodità fino alla vita stessa. Conservagli la mia giovinezza di cuore e la mia giocondità di pensiero. O Signore di tutte le Creature, come io sono sempre veramente cane, fa che egli sia veramente uomo”.

Ad arricchire la manifestazione una lotteria a premi, banchetti di oggetti e dolciumi, info associazioni animali, dimostrazione di tombolo.

Tra le autorità presenti Giovanni Boitano, consigliere regionale; il sindaco Francesco Olivari; la vicesindaco Elisabetta Anversa; Anna Arnoldi, presidente del Consiglio comunale; gli assessori Agostino Revello ed Elisabetta Anamo; il consigliere comunale Claudio Pompei; i comandanti della Capitaneria Mario Zappalà e della polizia locale Antonio Santacroce; Maurizio Castagna presidente della Fondazione Teatro Sociale; Alessandro Capretti, property manager dell’Abbazia di Dan Fruttuoso del Fai; don Davide Casanova, parroco di Ruta e San Rocco; Pietro Burzi, presidente sezione Leidaa (Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente).

Sonia Gentoso e Andrea Cisternino

Shiva

Balù e Blu

Bangy e Jammer

Clyde

Emma

Leone e Nagut

Progetto Serena

Pulce

Andrea Cisternino

Lega Amici degli Animali Rapallo

Alcuni volontari per la buona riuscita della manifestazione

Protezione civile Unità cinofile