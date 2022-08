Brugnato 5Terre Outlet Village, il gran finale con Orietta Berti - LevanteNews

Si avvicina il gran finale per le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village, con una serata speciale che vedrà salire sul palco una delle regine della musica leggera italiana.

Protagonista della data di chiusura della rassegna, sabato 20 agosto, a partire dalle 21, sarà la voce unica di Orietta Berti. La cantante, che vanta una recente collaborazione con Fedez e Achille Lauro per il singolo tormentone “Mille”, ripercorrerà attraverso pezzi indimenticabili come “”Fin che la barca va” e “Io tu e le rose” la sua invidiabile carriera. Tra una canzone e l’altra, l’artista si racconterà in una speciale intervista con la speaker di Radio Number One Laura Basile.

Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo. Negli altri giorni della settimana il Centro segue l’orario di chiusura alle 21.00 e per tutta l’estate sarà ancora più comodo raggiungerlo grazie alle navette gratuite in partenza anche dalla Versilia: per orari e dettagli https://shopinnbrugnato5terre.it/it/page/28/bus-navetta

Per ulteriori informazioni: https://shopinnbrugnato5terre.it/