Sori: mercoledì 17 concerto all'Oratorio di Sant'Erasmo - LevanteNews

Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo

Mercoledì 17 agosto 2022 ore 21 presso l’Oratorio di Sant’Erasmo si Sori.

Angelo De Magistris al violino e Rosaria Dina Rizzo al pianoforte eseguiranno un concerto con musiche di Gaetano Donizetti.

Rosaria Dina Rizzo dopo il diploma di pianoforte, ha seguito la masterclass con J. Achucarro, C. Rosen, B. Canino, il corso di perfezionamento con S. Perticaroli alla Sommerakademie Mozarteum di Salisburgo, il corso di perfezionamento alla “Liszt Ferenc Music Academy ” di Budapest e la masterclass presso la Klaviergalery di Vienna. Ha conseguito il diploma alla scuola di musica da camera presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e alla Scuola superiore di musica da Camera del Trio di Trieste. Ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia ed in festival internazionali.

Angelo de Magistris, laureato in violino, ha conseguito la laurea specialistica in musica da camera presso il Conservatorio di Musica di Ferrara Istituzione di Alta Cultura. Si è perfezionato in violino con il maestro Pavel Vernicov con la professoressa Bettina Mussumeli e con il maestro Hans van Dijk e in musica da camera con il maestro Pier Narciso Masi presso l’Accademia internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. E’ stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Svolge attività concertistica in diverse formazioni da camera, esibendosi presso importanti istituzioni concertistiche e rassegne musicali.

Ingresso a offerta libera.

Il Concerto è organizzato dall’Associazione Musicamica di Genova nell’ambito del Liguria Festival 2022 – Direzione artistica Giovanna Savino.

locandina concerto 17 agosto