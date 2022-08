Sestri: grave ragazza 20enne, con Drago al San Martino; altro incidente in viale Mazzini - LevanteNews

Grave incidente questa sera alle 19,15 in via Villa Carmelo a Sestri Levante, una strada stretta e giudicata pericolosa. Una ventenne sarebbe stata investita riportando politraumi. Sono intervenuti il 118 di Lavagna con Tango1 e India e la Croce Rossa di Riva Trigoso. Dall’aeroporto Colombo è arrivato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per trasportare la ragazza, una volta stabilizzata, in codice rosso al San Martino di Genova. Sul posto carabinieri e polizia urbana.

In viale Mazzini sempre a Sestri Levante alle 16.50 scontro auto-moto. Ad avere la peggio un cinquantenne politraumatizzato. Sul posto il 118 con l’automedica e “India”. L’uomo in un primo memento in codice rosso, poi derubricato in giallo, è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto per i rilievi del caso la polizia municipale di Sestri.