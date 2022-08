Sesta Godano: notti bianche e luna splendente - LevanteNews

Dall’Associazione “Mangia Trekking”

In questo periodo in ciascuna Regione vengono sostenute tante iniziative che valorizzano le tradizioni locali che invitano a conoscere e vivere i territori in allegria. Una vera e propria cultura d’estate. Così l’altra sera, un gruppo dell’associazione Mangia Trekking, mentre un poco ovunque si celebravano manifestazioni dal carattere di utilità sociale, con musica, fuochi d’artificio, prodotti tipici e valorizzazione della cultura dei luoghi, ha voluto aggiungere ai molti eventi un suo piccolo ma particolare contributo, ha effettuato una attività di Alpinismo Lento evidenziando uno straordinario fenomeno naturale. La luna piena che tra le nuvole, spunta da dietro la montagna. Si è trattato di pura “Magia d’estate”, una bellissima competizione tra ciò che sviluppa l’uomo e quello che produce la natura per allietare l’animo umano. Questi sono i percorsi graditi dall’Alpinismo.