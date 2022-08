'Santa': al Bindi Festival della Politica; premi a Folli, Panebianco, Della Casa - LevanteNews

Dal sito dell’Associazione

L’Associazione Culturale Isaiah Berlin, che si ispira a uno dei massimi filosofi politici del Novecento, teorico del pluralismo liberale, anche quest’anno com’è suo costume, rivolge l’invito a partecipare all’annuale Festival della Politica 2022 – che si terrà a Santa Margherita Ligure nelle serate del 20 e 21 agosto – a studiosi noti e autorevoli (accademici e non) che hanno trattato, con competenza e indiscussa professionalità, le grandi sfide poste dalla democrazia nei nostri ultimi anni in Europa e in Italia. Tema di questaa edizione: “Il futuro della democrazia”.

Nel corso del Festival, come tutti gli anni, verranno assegnati il Premio di Giornalismo Giovanni Ansaldo, il Premio Isaiah Berlin per la saggistica politica. il Premio Isaiah Berlin-Monografie e il Premio speciale dell’Associazione Isaiah Berlin alla memoria di Giorgio Ferraris.

Gli assegnatari per il 2022 sono, rispettivamente, Stefano Folli, Vicedirettore di “Repubblica” e Angelo Panebianco, scienziato politico e editorialista del “Corriere della Sera”, Alessandro Della Casa, saggista, storico e Simone Pansolin, liutista.