RASSEGNA STAMPA. Incendi: "Addio alla carne sulla ciappa". - LevanteNews

Oggi lunedì 15 agosto, auguri ad Alfredo, Giacinto e Tarcisio. Oggi festa laica di ferragosto. La Chiesa cattolica celebra l’Assunzione della Madonna. Mercati settimanali previsti: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “I medici e la guerra spopolano la terra”.

Il Secolo XIX. Rischio incendi: “Addio alla carne sulla ciappa”. Ferragosto: “Tutto esaurito in spiaggia e in montagna”.

Lavagna: Torta sei Fieschi, in migliaia alle nozze di Opizzo e Bianca. Lavagna: scarpata in fiamme; volontario scivola in uno strapiombo. salvato dai pompieri. Chiavari: Imu, accertamenti per contrastare chi vuole evadere. Chiavari: caso palestra al Chiarella, Cervini chiede informazioni. Chiavari: Bettoli e Bertani criticano l’intervento dei posteggi, ora a pagamento, in via Ghio.

Santa Margherita Ligure: Piero Angela testimonial del Parco di Portofino e cittadino onorario. Santa Margherita Ligure: libro di Paolo Fizzarotti con prefazione di Franco Malerba.

Camogli: i migliori amici dell’uomo premiati per la loro fedeltà.

