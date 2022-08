Rapallo: sventato suicidio; è uno dei tanti servizi effettuati oggi dal 118 - LevanteNews

Nelle prime venti ore della giornata, il 118 di Lavagna si è occupato di una ottantina di casi, alcuni dei quali riguardano più persone. Certamente una giornata straordinaria in una riviera e in un entroterra superaffollate. Dei casi trattati 13 riguardano persone in codice rosso e altre 34 in giallo. Si va da un tentato suicidio sventato nel pomeriggio a Rapallo, agli incidenti stradali. Si passai poi alle più svariate patologie (gastroenterologica, neurologica, infettiva, cardiorespiratoria, respiratoria, traumatica, tossicologica, psichiatrica, urologica, neoplastica, osetrico-ginecologica).

Esiste anche una possibile classifica determinata dal numero di residenti e turisti. Rapallo guida la classifica con 18 interventi seguita da Chiavari con 14, Sestri Levante 12 e Lavagna 6.