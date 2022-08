Rapallo: Festival Organistico Internazionale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

24° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Associazione culturale “Rapallo Musica” Ets

Martedì 16 agosto 2022

Rapallo (Ge)

Oratorio dei Neri

(Vicolo della Rosa 1, Rapallo – Ge)

Ore 21.15: Concerto per flauto e organo

Jasmin Vorhauser, flauto

Caroline Atschreiter, organo

Truhenorgel “Walter Chinaglia”, 2012

Ore 20.30: Concerto di campane

Si svolgerà martedì 16 agosto 2022 presso l’Antica Pieve di S. Stefano (nota come Oratorio dei Neri) il quinto appuntamento rapallese del XXIV° Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante nell’intero territorio regionale promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS. Sarà protagonista dell’evento il duo formato dalla flautista altoatesina Jasmin Vorhauser e dall’organista austriaca Caroline Atschreiter, titolare della Chiesa St. Josef zu Margareten di Vienna, che si esibirà alla consolle del Truhenorgel “Walter Chinaglia” (2012). Come di consueto, sarà possibile assistere al concerto anche dal giardino attiguo all’oratorio tramite un sistema di video proiezione. La manifestazione si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova, Forum Austriaco di Cultura di Milano, Comune di Rapallo, Centro Latte Rapallo e Lions Club Rapallo. L’evento sarà preceduto da un concerto di campane.

JASMIN VORHAUSER – Frequenta le sue prime lezioni di flauto dolce, flauto traverso e di canto alla scuola di musica a Chiusa in Alto Adige. Attualmente studia Pedagogia musicale (flauto dolce) e Prassi esecutiva storicamente informata (flauto traverso) presso l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna. Nel marzo 2021 ha conseguito la laurea triennale in flauto dolce con specializzazione in musica antica presso la Kunstuniversität di Graz. Fa parte di svariati gruppi di musica da camera di musica antica. È insegnante flauto dolce.

CAROLINE ATSCHREITER – È originaria di Kematen/Ybbs (Bassa Austria), paese dove frequenta in giovane età le prime lezioni di pianoforte e di organo. Prosegue quindi gli studi presso il Conservatorio diocesano e la Universität für Musik und darstellende Kunst a Vienna, conseguendo i diplomi di Musica sacra e di Pedagogia Musicale (organo con Wolfgang Capek e Pier Damiano Peretti, Cembalo con Wolfgang Glüxam e Johannes Bogner). Attualmente frequenta il master di organo – musica antica presso la stessa università nella classe di Pier Damiano Peretti. È insegnante di organo e pianoforte alla scuola di musica di Linz. È organista della chiesa St. Josef zu Margareten (Vienna) e si esibisce regolarmente come organista e cembalista, sia come solista, sia in formazioni cameristiche e corali.

TRUHENORGEL “WALTER CHUNAGLIA”

Organo “a cassapanca” costruito da Walter Chinaglia nel 2007.

Presenta una tastiera di 54 tasti (Do-Fa) e tre registri azionati con appositi comandi a destra della tastiera: Bordone 8′, Flauto 4′, Decimaquinta 2′

Prossimi appuntamenti:

– Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco)

Gruppo di danza storica Balastorie

Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

– Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Matteo Venturini, organo

– Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

– Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigoli, organo

– Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo