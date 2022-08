Pieve Ligure: brucia tetto; ragazzo ustionato ricoverato a Villa Scassi - LevanteNews

Nel pomeriggio un incendio si è sviluppato in un casolare isolato di Pieve Ligure Alta, oltre via San Bernardo. I vigili del fuoco di Rapallo per raggiungere li posto, abbandonato il fuoristrada, hanno dovuto percorrere cento metri a piedi. Al momento in cui si è sviluppato il rogo all’interno della casa, priva di corrente elettrica, vi erano quattro ragazzi,. Uno, nel tentativo di arginare il fuoco, si + ustiobnato ad un ginocchio e ad una mano. Soccorso dal 118 è stato inviato in codice gialli al Centro grabndi ustiobati di Villam Scassi. L’incendio – ma è soplo un’ipoptesi -potrebbe esserfe stato causato da un mozzicomne di sigaretta.