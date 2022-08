Disarcionato e calpestato da cavallo; morsa da animale, con Drago al San Martino - LevanteNews

Raffica di incidenti oggi nel Genovesato. Soprattutto nell’entroterra dove la gente sembra essersi diretta per trascorrere il Ferragosto.

A Casella nel tardo pomeriggio un uomo è stato disarcionato e calpestato dal cavallo: è stato soccorso dal 118, prelevato dall’elicottero Drago e trasportato al San Martino. Ancora poco chiaro il caso di una donna di 44 anni morsa da un animale al cranio: è successo alle 17.33 a Costa di Monte Maggio a Savignone; coinvolto anche un minore trasportato al Gaslini; sono interevenuti il 118 la Croce verde di Busalla e l’elicottero Drago che ha trasportato la donna al pronto soccorso del San Martino.

A Peralto, Righi, un uomo ubriaco poi arrestato dalla polizia urbana, ha provocato il ribaltamento di un’auto con due adulti e due bambini a bordo; tutti feriti.

Un turista genovese, classe 1961, è scivolato mentre a Limone Piemonte saliva per assistere al tradizionale concerto di Ferragosto trasmesso in diretta da Rai3; è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cuneo.

Ed in porto a Genova, Ponte Ronco, un portuale sarebbe stato investito da un carrello in retromarcia subendo lesioni ad una gamba. Tutto ciò oltre al soccorso ad escursionisti scivolati mentre percorrevano sentieri dell’entroterra.