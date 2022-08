Chiavari: Festival Organistico Internazionale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

24° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Associazione culturale “Rapallo Musica” Ets

Mercoledì 17 agosto 2022

Chiavari (Ge)

Parco botanico Villa Rocca

(Piazza Giacomo Matteotti 10, Chiavari – Ge)

Ore 21.15: Danza storica e musica per organo

Gruppo di danza storica “Balastorie”

Joxe Benantzi Bilbao, organo

Truhenorgel “Walter Chinaglia”, 2012

Il tradizionale appuntamento chiavarese del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà mercoledì 17 agosto 2022 presso il Parco Botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia presso l’Auditorium di San Francesco). L’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS, ente promotore della manifestazione giunta alla ventiquattresima edizione consecutiva, ha invitato per l’occasione il Gruppo di Danza Storica “Balastorie” e il concertista spagnolo Joxe Benantzi Bilbao, docente di organo e clavicembalo presso il Conservatorio di Alicante. L’organo impiegato è uno strumento portativo, detto Truhenorgel, costruito da Walter Chinaglia nel 2012.

La commistione di musica e danza sarà quindi la protagonista dell’evento; l’utilizzo di costumi d’epoca, riprodotti filologicamente, contribuirà a un’ulteriore contestualizzazione storico-artistica della performance. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Chiavari.

GRUPPO DI DANZA STORICA “BALASTORIE” – Gruppo di studio e riproposta di danze storiche. I suoi componenti muovono i primi passi tra la danza storica a partire dal 2005, con branle e danze rinascimentali. Il piacere del ballo antico porta il gruppo a dedicarsi alle country dance inglesi del 600, per continuare nel tempo con qualche danza barocca. Ma il grande amore arriva con il ballo dei primi anni del 1800. Le contredanse e l’avvento del valzer in coppia, le virtuose “danse de caractère” dell’ambiente militare francese conducono il gruppo a studiare l’evoluzione della danza di società.

JOXE BENANTZI BILBAO – Joxe Benantzi Bilbao è nato a Mundaka (Biscaglia, Paesi Baschi). Ha studiato pianoforte, clavicembalo, organo, canto, direzione di coro e musica antica presso alcuni dei più rinomati conservatori europei sotto la guida di insegnanti, quali Esteban Elizondo, Montserrat Torrent, Brett Leighton, Javier Artigas Pina, Alberto Blancafort, Michael Radulescu e André Isoir. Si è infine perfezionato nella musica per tastiera spagnola presso il Conservatorio di Barcellona. Ha ricevuto diversi riconoscimenti: il premio d’onore per l’organo presso il Conservatorio di Musica di San Sebastian, il premio d’onore per il clavicembalo presso il Conservatorio di Musica di Murcia e il premio “Andrés Segovia” di “Música en Compostela”. Ha partecipato a numerose incisioni per etichette, quali RTVE, Lycanus, Ausart Records e SEDEM. Ha collaborato con il violinista Hiro Kurosaki e il direttore Yehudi Menuhin e si è esibito con vari gruppi e orchestre (Stil Concertant, Capella de Ministrers e l’Orchestra Sinfonica dei Paesi Baschi). Svolge un’intensa attività concertistica, sia in Spagna che all’estero. Joxe Benantzi Bilbao è spesso chiamato quale consulente per i restauri di molti organi spagnoli: tra i più importanti, citiamo l’organo di San Juan Bautista di Monóvar, l’organo della Chiesa di San Juan Bautista de Callosa di Sarria e l’organo della Chiesa di Santa María di Mundaka. È professore ordinario di organo e clavicembalo presso il Conservatorio di Alicante e dirige stabilmente l’ensemble di musica antica “Capella Joan Baptista Comes”. Ha diretto inoltre molti festival musicali, quali Els orgues d’Alacant, Itxas Soinua, Mathías Salanova, Musica sacra de Elche e Festival internacional de órgano de Monóvar ed è attualmente il direttore artistico della rassegna organistica Urdaibaiko Organoak.

TRUHENORGEL WALTER CHINAGLIA

Organo “a cassapanca” costruito da Walter Chinaglia nel 2007.

Presenta una tastiera di 54 tasti (Do-Fa) e tre registri azionati con appositi comandi a destra della tastiera: Bordone 8′, Flauto 4′, Decimaquinta 2′

