Camogli: in attesa dell'autosilo pubblico (e del bando di gara) - LevanteNews

Al cantiere dei box pubblici privati e interrati (quattro piani) si lavora sodo. Ancora però deve essere concluso lo scavo; si parla della prossima fine dei lavori a primavera, e poi i tempi del collaudo prima che i proprietari possano utilizzare i box (magari come magazzino come spesso avviene).

Il bando per costruire l’autosilo pubblico, che inizierà non da via Cuneo, ma da via Ferrari, è andato deserto due volte perché alle condizioni previste, nessun privato era disposto ad accettare, L’errore gravissimo, oltre a quello di avere coinvolto un privato (bastava seguire l’esempio di Portofino) è stato quello di avere autorizzato prima la costruzione dei box privati sottraendo preziosi spazi a residenti, pendolari, a chi viene in centro dalle frazioni per prendere il treno o da altri comuni per lavorare in loco. Un imperdonabile peggioramento della qualità della vita. (m.m.)

Di seguito il progetto del complesso privato e di quello pubblico di cui ancora non è partito il bando.