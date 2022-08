Brugnato: preparativi senza sosta per San Bernardo - LevanteNews

Dal comune di Brugnato

Fervono i preparativi per i festeggiamenti di San Bernardo, Patrono della nostra Confraternita, che ci vengono riproposti come segnale di ripresa e di un graduale ritorno alla normalità, dopo 2 anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria e malgrado l’attuale periodo ancora difficile e complicato per la stabilità internazionale e per la situazione economico finanziaria.

Le tradizioni fanno parte del nostro tessuto sociale e del bagaglio culturale della nostra comunità e rappresentano una valida e irripetibile occasione di impulso e di slancio per incrementare le opportunità promozionali del territorio locale.

Il 20 agosto è prevista alle 11 la Santa Messa, mentre alle 21 la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi Mons. Ernesto Palletti accompagnata dai canti eseguiti dal Coro dell’Oratorio Parrocchiale. A seguire la processione con la statua del Santo a cui interverranno le delegazioni delle Confraternite Diocesane e la banda musicale Verdi di Sesta Godano.