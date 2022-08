Allerta gialla prolungata: nel centro-levante fino alle 14 di martedì 16 - LevanteNews

Da Arpal Liguria

Sul Ponente (Zone A-D) l’allerta terminerà alle 24 di oggi lunedì 15 agosto

Sul centro Levante ( zone B-C-E) si concluderà alle 14 di domani 16 agosto

Rovesci temporaleschi si sono attivati in mattinata sul settore centrale della regione, con intensità fino a moderata o localmente forte, accompagnati da una consistente attività elettrica. Alle 12.00 42.4 millimetri sono caduti a Monte Pennello, alle spalle del Ponente genovese, con 29.2 in un’ora, 16.4 in 15 minuti e 8.4 in 5 minuti (temporale accompagnato da raffiche di vento meridionale che hanno toccato i 60 km/h); da segnalare anche i 22.2 millimetri in un’ora al Santuario del Monte Gazzo, 18.4 a Genova Bolzaneto mentre sono caduti 15.2 millimetri in 15 minuti a Croce Orero (Genova).

Nelle prossime ore, stante il contesto che permane di spiccata instabilità atmosferica, saranno possibili rovesci e temporali sparsi forti o organizzati un po’ su tutta la regione; l’instabilità proseguirà fino a metà giornata domani, martedì 16 agosto, in particolare sul centro Levante, dove saranno ancora possibili fenomeni forti.

Un cenno alle temperature, stazionarie con minime superiori ai 20 gradi nelle città capoluogo di provincia e un valore massimo di 25.3 a Camogli. Alle ore 12.00 la rete Omirl segnala, come valore più elevato, 31.9 a Levanto San Gottardo (La Spezia).

Ecco, dunque i fenomeni previsti dall’avviso meteorologico emesso oggi dal Centro Funzionale Meteo Idrologico e che potete trovare QUI corredato dai simboli che li sintetizzano:

OGGI LUNEDI’ 15 AGOSTO condizioni di instabilità per tutta la giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Aumento della ventilazione fino a localmente forte sui settori centrali, e sui rilievi di C, possibili raffiche fino 50-60 km/h su BE.

DOMANI MARTEDI’ 16 AGOSTO ancora instabile fino al pomeriggio con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa probabilità di temporali forti altrove. Fenomeni in lenta e graduale attenuazione dal pomeriggio. Da sera nuovo rinforzo della ventilazione meridionale fino a localmente forte sui settori centrali

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 17 AGOSTO nuovo contesto instabile per l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica, possibili rovesci o temporali di intensità moderata su tutte le zone. Seguire aggiornamenti.

Ricordiamo che la Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta saranno pubblicato messaggi di monitoraggio reperibili sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, e inviati anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

Nelle immagini:

· La cartina con le zone coinvolte dall’allerta

· La scansione oraria dell’allerta

· La mappa che indica le fulminazioni della mattinata sul settore centrale della regione aggiornata alle ore 11.30

