Riomaggiore: guasto energia elettrica, entro la mattinata il ripristino - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

In merito al gusto in corso, si segnala che intorno alle 2.00 di questa mattina risultano riattivati tutti gli utenti.

In queste ore, al fine di sostituire un trasformatore in cabina, Enel ha dovuto sospendere l’elettricità a circa 700 clienti.

Entro le 11, se non si verificano imprevisti, Enel prevede di chiudere definitivamente il guasto.

In caso di particolari esigenze o necessità potete contattare direttamente gli Amministratori comunali. o gli Agenti di Polizia municipale.