RASSEGNA STAMPA. Rincari, Comuni preoccupati - LevanteNews

Oggi, domenica 12 agosto, auguri a Massimiliano. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Marito e figli, come Dio te le dà così te li pigli”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rincari: “Consumi energetici sos dei Comuni (Commento: in considerazione che i turisti arrivano per il mare e l’ambiente, anziché favorire lo spirito di emulazione, si possono diminuire i fondi per le spese di intrattenimento con iniziative che si accavallano; se valide, si possono realizzare grazie agli sponsor); “Albergatori sul piede di guerra, luce quadruplicata”. Ferragosto: raffica di incontri di intrattenimento; stasera la tradizionale torta dei Fieschi.

Sestri Levante: Henriquet e la scuola di vela. Chiavari: gelati artigianali da Oscar. Chiavari: l’addio a Giovanni Scuderi. Chiavari: addio alle barriere coi fondi Pnrr. Chiavari: Gaslini diffuso, ricorso al Capo dello Stato.

===

Recco: pacchi dono ai nuovi nati. Recco: spazio pubblico dove c’era bar abusivo.

===