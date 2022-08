Levanto Music Festival: concerto del pianista Sergey Tanin e 3D Trio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

Anche nella settimana di Ferragosto continuano le proposte musicali di altissima qualità artistica e di respiro internazionale del Levanto Music Festival Amfiteatrof (levantomusicfestival.it).

Mercoledì 17 agosto alle 21.30 all’Auditorium Ospitalia del Mare Sergey Tanin e 3D Trio saranno protagonisti di una serata unica, organizzata in collaborazione con il Festival internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Il concerto porta in scena quattro grandi artisti internazionali: Sergey Tanin, giovane pianista russo vincitore del terzo premio e del premio del pubblico all’edizione 2018 del Concorso “Géza Anda” di Zurigo per la sua interpretazione del 1° Concerto per pianoforte e orchestra di Brahms, e il 3D Trio composto da tre musicisti di fama mondiale: Dan Zhu al violino, Diemut Poppen alla viola e Danjulo Ishizaka al violoncello. I quattro artisti eseguiranno la Serenata per trio d’archi op. 10 Do maggiore di Ernst von Dohnányi e il Quartetto per archi e pianoforte in Sol minore op. 25 di Johannes Brahms.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli appuntamenti in programma.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante e diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino. Levanto Music Festival Amfiteatrof ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, European Music Competition di Moncalieri.

Il programma musicale è disponibile online sul sito levantomusicfestival.it