I piccoli indizi quotidiani - LevanteNews

Senza retoriche distinzioni di genere, suscita ogni volta stupore constatare il grado di sostanziale inconoscibilità che caratterizza le relazioni affettive umane, sia del tipo sentimentale che del tipo amicale. In particolare, quelle storiche, quelle di lunga durata.

In entrambi i tipi sorprende quando, trascorso molto tempo, una componente scorge nell’ altrui atteggiamento un dato ambiguo, un’anomalia tale da ricalcare il testo “Estranei a partire da ieri” di Alessandra Amoroso.

Da ciò sorge il fondamentale quesito: quanto tempo occorre ad ogni componente del nucleo affettivo per poter realisticamente calibrare, oltre le personali convinzioni emotive, le caratteristiche dell’altro fino ad escludere l’eventualità di brutte sorprese?

In relazione a possibili accomodate risposte, va sempre contemplata una visione della realtà individuale perlopiù basata sul requisito dell’immaginazione emotiva: gracile e in quanto tale affine alla sconfessione.

Malgrado le esperienze vissute & l’evidenza di piccoli indizi quotidiani, questo criterio immaginifico sostanzia e irrobustisce via via le personali convinzioni, a prescindere dall’illusorietà dei presupposti, fino a renderle scalfibili solo in presenza di dati oggettivi incontrovertibili.

A ribadimento del concetto, nei rapporti affettivi il pieno ri-conoscimento delle caratteristiche dell’altro é perlopiù circoscritto alla supposizione e compromesso dalla ferma volontà di “credere in ciò che si immagina”, scomodando Cornelio Tacito.

Questo opaco panorama personale del mondo, tipico di ogni coinvolgimento affettivo-sentimentale, impedisce il disvelamento di altra verità rispetto alla verità pretesa. Anche quando la realtà pullula di indizi cospiranti.

Riposta nel cassetto la mal-fidenza e l’ossessiva sospettosità, è comunque audace soprassedere e retrocedere per acritica convinzione da tali indizi manifesti, la cui decifrazione pretende, in tempi celeri, l’adeguato riposizionamento di intercettate anomalie dal piano emotivo al piano logico-pratico.

Per concludere, talune promesse sentimentali, talaltre espressioni amicali, quando, colmando la forma, manifestano misteriche dis-continuità & scarsa rispondenza nella sostanza, di-mostrano il lato fallato del legame, per longevo che sia.

Quindi, dinanzi ad una impalpabile sensazione di estraneità, evitare l’ipotesi “in dubio, pro reo” (nel dubbio, favorire il colpevole). Meglio invece porre attenzione sia al lucignolo che all’olio, per combinare correttamente ciò che si vede & ciò che si sente.