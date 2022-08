Calcio/ Il Genoa strappa tre punti a Venezia: finisce 1-2 - LevanteNews

Venezia: Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Zabala; Fiordilino, Busio, Tessmann; Pierini, Novakovich, Haps

Genoa: Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Coda, Ekuban. All. Blessin

Yeboah di testa all’88 e il Genoa espugna il Penzo: contro il Venezia finisce 1-2 dopo aver giocato una buona partita. Blessin si affida al 4-2-2-2 con Martinez in porta supportato da Hefti, Bani, Dragusin, Pajac. In mezzo Badelj e Frendrup, mentre a supporto di Coda ed Ekuban Portanova con Gudmundsson.

E’ il Genoa a fare la partita e a creare le maggiori occasioni ma Ekuban sotto porta è poco preciso: al 15’ calcia alto e poi al 18’ si fa ipnotizzare da Joronen che manda la sfera in corner. Al 29’ ci prova Frendrup ma il portiere lagunare dice no. La pressione dei rossoblu si concretizza al 37’ quando Badelj lancia Portanova: il centrocampista salta Joronen e insacca, è 1-0 Si chiude qui il primo tempo.

Nella ripresa il Venezia con Johnsen, subentrato a Zabala al 56’ si divora il pareggio ma poi è bravo a realizzare l’1-1 al 68’ su errore del portiere Martinez a seguito della punizione calciata da Pierini. Nel mezzo Joronen ha evitato il 2-0 uscendo su Portanova lanciato a rete. Blessin inserisce forze fresche (Yalcin, Yeboah e Jagiello al posto di Ekuban, Portanova e Coda). Al 88’ il Genoa trova la vittoria: Yeboah riceve da Gudmunsson e di testa infila Joronen, poi nel reucpero Martinez si fa trovare pronto sul tiro di Johnsen. Nel recupero annullato un gol a Crnigoj per fuorigioco. Finisce qui, per i rossoblu tre punti per iniziare al meglio la B. Sabato prossimo la sfida al Ferraris contro il Benevento.