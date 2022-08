Avegno- Moneglia: incidenti stradali 30enne e 21enne in codice rosso - LevanteNews

Un grave incidente stradale è avvenuto alle 19.15 ad Avegno, lungo la provinciale 333. Sono intervenuti il 118 e la Croce Verde di Recco. Il paziente, politraumatizzato, una volta stabilizzato è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto per verificare le cause e la dinamica dell’incidente, i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure. Il traffico è rimasto bloccato il tempo necessario ad effettuare i rilievi e liberare la carreggiata.

Alla stessa ora a Moneglia, sul Bracco, in un incidente veniva coinvolto un ventunenne. Interveniva il118 con Tango 1 e i militi della Croce azzurra di Moneglia. Il paziente in codice rosso, poi ridotto a giallo, veniva trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Anche in questo caso presenti i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.

E sull’Aurelia a Zoagli, alle 15.23 una ragazza di 17 anni a seguito di un incidente veniva soccorsa dalla Croce Bianca di Rapallo. Lievi le conseguenze, tanto che alla paziente veniva attribuito il codice verde.