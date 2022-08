Pallanuoto F/ Un altro pezzo d’Abruzzo per il Rapallo PN: arriva Gaia Apilongo - LevanteNews

Da Giuseppe Caso

Con grande soddisfazione, il Presidente Enrico Antonucci, annuncia l’ingaggio di Gaia Apilongo, “Oltre me e mio fratello (Coach Luca Antonucci n.d.r.) si aggiunge un’altra abruzzese tra le fila del RPN”. Gaia Apilongo, nata ad Ortona in provincia di Chieti, il 24 ottobre 1992, è un Centroboa che grazie alla sua duttilità, può giocare anche in posizioni diverse. Giocatrice di grande spessore tecnico che coniuga alla perfezione l’entusiasmo di una bambina ad una vasta esperienza vantando doti di leader dentro e fuori dalla vasca.

Con quali sensazioni ti avvicini a questa nuova avventura?

“Sicuramente non posso nascondere un po’ di ansia e di emozione per questa nuova avventura. La voglia di mettermi ancora in gioco e al servizio di questa squadra giovane mi ha spinto a scegliere Rapallo.”

Ritrovi Ursula Gitto che nella passata stagione è stata oltre che giocatrice fondamentale, guida per questo gruppo giovanissimo e di certo sarai chiamata ad affiancarla in questo ruolo che apporto pensi di dare in questo senso?

“Sono contenta di trovare Ursula perché oltre che una bravissima giocatrice, è soprattutto un’amica. Abbiamo già giocato insieme e so che possiamo essere delle figure di riferimento per le ragazze più giovani

Che campionato ti aspetti?

“Penso che la squadra possa lavorare con la testa giusta per togliersi più soddisfazioni possibili. L’entusiasmo del presidente Antonucci, che ringrazio ancora per avermi dato quest’opportunità, contribuirà sicuramente a darci la carica per puntare in alto.”

Tutto lo staff è molto felice del tuo arrivo e il Presidente ha sottolineato con orgoglio le origini Abruzzesi che vi accomunano

Trovare un conterraneo qui al nord fa sempre piacere, sicuramente la forza e la gentilezza di noi abruzzesi sarà un altro valore aggiunto di questa squadra!

Grazie Gaia e benvenuta al Rapallo