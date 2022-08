Lavagna: "Diga Perfigli, primo passo della cementificazione" - LevanteNews

Da Angelo Spanò, Luigi Fasce, Federazione Europa Verde-Verdi Genova Città Metropolitana

“L’operazione è tecnicamente riuscita, il paziente è morto”.

La vicenda della piana dell’Entella che si dilunga da diversi lustri ormai e che in queste

settimane estive assurge nuovamente agli onori delle cronache sembra essere ben

riassunta dalle parole di questo celebre detto che mette in evidenza sia l’inutilità di un

procedere accanito sia la dannosità delle risultanze di una operazione che risulta agli

occhi di tutti – amministratori locali, specialisti del settore, associazioni e cittadini – a dir

poco assurda.

Oltre a non essere minimamente risolutrice della sua stessa ragione d’essere, ovvero la

mitigazione del rischio idraulico che grava sul bacino del fiume Entella, compie uno

scempio ignobile sulla parte residuale della piana alluvionale che si estende per diversi

ettari sulla riva lavagnese. Il seggiun, l’argine di età napoleonica costruito con tecniche

antisignane di ingegneria naturalistica e a basso impatto ambientale ha retto benissimo –

ne abbiamo la prova provata alla “duecentennale” predetta esondazione!

Non sarebbe il caso di semplicemente sistemarlo, mantenendo inalterato il paesaggio e,

anzi, valorizzando l’intera area nella sua vocazione bio-agricola che intreccia legami intimi con la storia e la cultura locale?

Ma non solo! In epoca di crisi climatica è il caso di consumare prezioso suolo fertile

sempre più raro? Intaccare un territorio che custodisce e alimenta la biodiversità,

anch’essa ormai residuale è da folli!

Non ci vuole tanto a capire che il notorio “stralcio del primo lotto”, ovvero la scellerata

operazione denominata Diga Perfigli, non è altro che il viatico, la prima tappa di una

cementificazione molto più vasta e impattante che stravolgerà del tutto e per sempre gli

equilibri già delicati dell’attuale assetto oasistico che occorrerebbe tutelare e non

martirizzare. Non è un segreto che l’operazione perpetrata sulla piana dell’Entella sia del

tutto preparatorio ad una serie di altre colate di cemento: vedi il prolungamento di Viale

Kasman, l’ennesimo ponte sul corso d’acqua con tutti gli annessi e connessi sul lato

chiavarese, ma anche la totale arginatura dell’Entella fino alla località “Settembrin” … con buona pace della zona tutelata dell’oasi faunistica. Questo basterebbe per capire la

particolare enfasi e il feroce livore che accompagna i fautori della costruenda opera,

un’opera pubblica!

Ci sorprende che l’importante iter avviato dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per l’apposizione del vincolo monumentale e paesaggistico sull’area in

questione venga ignorato, quasi fossero atti scritti con l’inchiostro simpatico. Eppure la

normativa in merito è piuttosto chiara: il codice dei beni ambientali prevede al comma 1

dell’articolo 146 l’esplicito divieto di alterare i luoghi oggetto di vincolo.