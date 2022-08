E' morto Piero Angela, lo piangono 'Santa' e Camogli - LevanteNews

E’ morto il giornalista Rai Piero Angela, 93 anni, che con le sue seguitissime trasmissioni Tv ha reso popolare la scienza. Esattamente vent’anni fa, nel settembre 2002, sindaco Angelo Bottino, aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Santa Margherita Ligure. Lo ricorda con affetto il giornalista Marco Delpino che nella stessa occasione lo premiò anche per l’attività di divulgatore scientifico. Dice Delpino: “Era amico di Raffaello Uboldi, allora presidente degli Amici Monte di Portofino, che lo invitò. Angela si espresse con convinzione e competenza a favore delle peculiarità del Monte di Portofino. Tra i tanti particolari, ricordo che la sera cenammo e lui si dimostrò ghiottissimo di farinata”.

Lo ricordano anche a Camogli dove Piero Angela ha partecipato a tutte le edizioni del Festival della Comunicazione ricevendo nel 2017, in un affollatissimo Teatro Sociale, il Premio Comunicazione “perché con le sue doti di divulgatore ha trasmesso amore per la scienza e per la storia lasciando un segno nella vita culturale del nostro Paese”; è sempre stato tra gli ospiti più seguiti e applauditi, con una platea sempre esaurita. Lui calmo, pacato, esauriente sapeva esprime i concetti più complessi riuscendo a farsi capire da tutti. Disponibile verso il pubblico che lo ha sempre apprezzato.

Foto di Consuelo Pallavicini