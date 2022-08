Chiavari: il park da zona disco a pagamento - LevanteNews

Da Mirko Bettoli, consigliere comunale Chiavari

Bettoli e Bertani contro la scelta dell’amministrazione di aumentare i parcheggi a pagamento. Nei giorni scorsi sono comparsi dei cartelli di rimozione auto per lavori nel parcheggio vicino all’ospedale di Chiavari.

“Abbiamo sperato si trattasse di giornate utilizzate per lo sfalcio dell’erba o la manutenzione dei marciapiedi dissestati.

E invece l’amministrazione non si smentisce mai.”

I parcheggi che un tempo erano zona disco, molto utili soprattutto per chi doveva poi recarsi in ospedale, sono stati trasformati in parcheggi a pagamento.

“Fatti e non parole, dicono, ma sempre a carico dei chiavaresi.”