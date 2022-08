Calcio/ 0-0 l'allenamento congiunto tra Entella e Ligorna - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

I carichi di lavoro della mattina e l’impegno in settimana contro la Feralpisalò pesano nelle gambe di un’Entella ordinata ma con poca energia nelle gambe.

L’allenamento congiunto con il Ligorna, terminato 0-0, è stato però utile per iniziare a riprendere il giusto feeling con il terreno sintetico del Comunale.

Per il test, a parte un paio di novità, Mister Volpe riparte sostanzialmente dall’undici che ha terminato la gara di Salò, in porta Paroni, difesa a 4 con Parodi, Pellizzer, Reali e Barlocco, a centrocampo Di Cosmo, Rada e Palmieri con Meazzi a supporto delle punte Zamparo e Morosini. Nella seconda frazione spazio anche per De Lucia, Zappella, Merkaj, Sadiki, Chiosa, Favale, Clemenza, Tascone, Macca, Paolucci e Dessena.

I biancocelesti torneranno in campo domenica 21 agosto, alle ore 19.00, contro il Sangiuliano City, sempre allo Stadio Comunale. La partita sarà aperta al pubblico.