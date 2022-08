'Santa': via Maragliano, moto abbandonata sulle strisce pedonali - LevanteNews

Moto abbandonata da anni viene spostata nottetempo da sconosciuti sulle strisce pedonali, sperando che gli enti preposti si decidano a fare una rimozione forzata. Ma non funziona neppure così: dopo una settimana, la moto rubata e abbandonata è ancora ferma sulle strisce pedonali. Accade in via Maragliano a Santa Margherita. La strada per qualche strano motivo è scelta da chi vuole abbandonare mezzi di locomozione: ci sono tre biciclette accartocciate e arrugginite legate ai pali della segnaletica e due scooter. “Le moto – racconta un residente – sono nella via da almeno due anni, se non di più. Una, blu, ha il sedile sfondato. L’altra, bianca, perde pezzi e ha il bauletto aperto, pieno di acqua piovana e spazzatura. Prima erano parcheggiate più in basso, nei posti-moto vicini alla stradina che porta all’Hotel Minerva. Poi si vede che qualcuno aveva bisogno di un posto moto sotto casa e sono iniziati gli spostamenti. Quella blu sei mesi fa è stata portata vicino alla Madonnetta e parcheggiata dentro gli spazi-moto regolari: resterà lì fino al giorno del giudizio. Quella bianca, invece , la settimana scorsa è stata spinta fino alle strisce pedonali vicino all’istituto San Giorgio e abbandonata direttamente sulle zebre: dopo due anni che è abbandonata in via Maragliano, evidentemente speravano che il Comune la portasse via. Ma non è successo niente. La moto è sulle strisce da sette giorni. I vigili sono venuti, hanno fatto una multa, ma per ora nessuna rimozione”.