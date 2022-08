Recco: dal Comune un kit di benvenuto ai nuovi nati - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Dudù, una copertina che si trasforma in un coniglietto, soffice compagno di sogno e di giochi, materiale informativo su maternità e la cura del bambino e sulle pratiche di contrasto alla sindrome di morte improvvisa del lattante (SISD). Il tutto è stato confezionato dal Comune in pacchi regalo destinati a chi viene al mondo a Recco. Così l’Amministrazione guidata dal sindaco Carlo Gandolfo ha dato il benvenuto ai nuovi piccoli cittadini che hanno ricevuto in omaggio il kit. Il pupazzetto, compagno di sonno e giochi che aiuterà il bambino a sentirsi tranquillo e confortato, è realizzato in materiali in cotone 100%, certificato di coltivazione biologica, imbottitura in lana d’agnello e materiali colorati ecocompatibili.

“Il dono di benvenuto a tutti i nuovi nati nel Comune di Recco – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile – ha lo scopo di offrire un sostegno concreto di cura ai neo genitori nei primi momenti dalla nascita e diffondere buone pratiche ambienti attraverso l’utilizzo di prodotti di altissima qualità ed ecocompatibili. In questo modo testimoniamo l’attenzione dell’Amministrazione verso tutti i cittadini, anche i più piccoli che rappresentano il nostro futuro”.