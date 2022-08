Rapallo: serata dedicata alla lirica con Ivàn Ayòn-Rivas - LevanteNews

Domenica 21 agosto, il Teatro all’aperto di Villa Tigullio, ospiterà il “Rapallo Opera Festival Clip”. Tra i cinque cantanti in scena il giovane tenore Ivàn Ayòn-Rivas che si è imposto in molte competizioni internazionali per cantanti lirici e che ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo; la prima a credere in lui, rapallese d’adozione, fu l’assessore al Turismo Elisabetta Lai; ed i successi di Ivan le hanno dato ragione.

E proprio Elisabetta Lai e il Maestro Roberto Servile sono i promotori di questa rassegna diventata ormai una tradizione dell’estate rapallese.