Rapallo: Danilo Rea, pianoforte solo a Villa Tigullio - LevanteNews

Da Omnia Eventi

Festival Internazionale di Valle Christi e Valle Christi Jazz

XXª Edizione, luglio/agosto 2022

www.vallechristi.it

Domenica 14 agosto ore 21.30

Villa Tigullio

Improvvisazioni per piano solo

Omaggio ai cantautori genovesi e altro…..

Danilo Rea, pianoforte solo

Ritorna al Festival di Valle Christi Danilo Rea che trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione:

Così, con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale, il suo estro gentile e la sua forza creativa, Danilo rende anche un omaggio ai cantautori genovesi, plasmando la melodia e schiudendo le porte a infinite possibilità che si aprono agli ascoltatori.

Biglietteria

Valle Christi – Posto non numerato

Biglietto unico € 20

Villa Tigullio – Concerto-evento del 14 agosto

biglietto unico € 25- Posto non numerato

Vendita biglietti e apertura cancelli dalle ore 20.30 prima di ogni spettacolo

Si consiglia al pubblico abbigliamento comodo e caldo

Si consiglia inoltre l’uso della mascherina durante la coda in biglietteria

Prevendita biglietti

Libreria Agorà

Via Milite Ignoto 22 – Rapallo tel. 0185-234288

www.happyticket.it