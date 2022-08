Rapallo: "Balloon!", danza protagonista a Valle Christi - LevanteNews

Da EuroArt Asd

AStra Roma Ballet, di Diana Ferrara, presenta la produzione 2022 “Balloon!”.

Spettacolo di danza in un atto e 6 quadri

Musica originale di Marco Schiavoni

Coreografia di Paolo Arcangeli

con i danzatori e coreografi Kevin Arduini, Giada Primiano, Fausto Paparozzi

e con Federica Bisceglia, Giorgia Montepaone, Alessandro Scavello

Valle Christi – sabato 13 agosto – ore 21.30

Presentiamo nel 2022 una novità assoluta dal titolo “Balloon!” (fumetto) la cui creazione sarà affidata al coreografo Paolo Arcangeli e la musica composta appositamente da Marco Schiavoni.

Balloon! ha come protagonista Robot che interagirà con i danzatori sul palco, la mobilità di un Super Eroe Robot, che tutto può affrontare con grande abilità e destrezza, che rivela il suo valore nell’ampia sfera del welfare e soprattutto nell’ambito spaziale, dell’industria, della pratica sanitaria; incanterà tutti i suoi amici che cercheranno in ogni modo di coinvolgerlo nelle loro passioni e pulsioni. Pur comprendendo il suo prezioso valore spesso più dell’umano, sono comunque consapevoli che il suo cuore sarà sempre per adesso, (ma in futuro chissà), incapace di battere per amore!

Un tema attuale che viene rappresentato sul palco attraverso un giocoso congegno di dancing novel a base di vignette plastiche e/o animate , di Balloon didascalici e onomatopeici. il coreografo riesce a combinare l’imagerie fumettistica, la segnaletica robotica e la danza, narrandoci la storia del nostro Super Eroe. Una creazione nuova, che sperimenta un mix di linguaggi apparentemente distanti. La danza vuole veicolare nuovi contenuti, rischiare attraverso nuovi linguaggi, proporsi innovativa, per avvicinare fasce sempre più ampie del pubblico senza naturalmente trascurare l’arte coreutica, la tradizione e la tecnica.

Biglietti di ingresso: € 18,00 intero – € 15,00 ridotto

Apertura botteghino a Valle Christi ore 20.30

Prenotazioni: 335 5450694 – info@euro-art.org

Prevendita: Libreria Agorà Via Milite Ignoto, 22 – 16035 Rapallo (GE) Telefono: 0185 234288.