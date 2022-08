Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

Da martedì 17 agosto, entra in vigore il nuovo orario di apertura del Drive Through all’ospedale di Rapallo (via San Pietro, 8).

I tamponi antigenici saranno effettuati al lunedì, al mercoledì e al venerdì, dalle 10.30 alle 13.00, sempre su prenotazione dell’Ufficio Igiene (0185/329037 o 329040).