Levanto-Deiva-Framura-Carro: passeggiate poetiche e concerti danzanti - LevanteNews

In programma, l’emozionante passeggiata notturna guidata da Cuocolo/Bosetti nel cuore di Levanto antica (“Dickinson’s Walk”, 17 agosto), Karamu Trio in concerto e il Dj set di Nairobi D sul lungo mare di Deiva Marina, con le loro sonorità jazz e world colorate di ritmi tribali (18 agosto), la comicità ‘eroica’ e divina della pluripremiata “Apocalisse Tascabile” di Fettarappa Sandri/Guerrieri a Framura, e un appuntamento segreto tra le mura di Casa Nasca a Carro con “Rebecca. Un racconto al buio”, l’ultima invenzione di Marco Pasquinucci per Officine Papage: una narrazione a luci spente che offrirà al pubblico l’occasione di vivere un’esperienza sensoriale collettiva davvero unica e sorprendente (21 agosto).

Mercoledì 17 agosto 2022 h 21.30. Levanto, Itinerante in Centro Storico. Cuocolo/Bosetti Iraa theatre / Dickinson’s Walk. Dalle poesie e lettere di Emily Dickinson. Con Roberta Bosetti Ideazione Renato Cuocolo. Produzione Cuocolo/Bosetti IRAA Theatre, Teatro di Dioniso

Lettere e poesie interpretate da Roberta Bosetti e tratte da Emily Dickinson, la poetessa americana che restituiva la grandezza della natura dal chiuso della sua stanza. Una sorta di poesia del domestico che ben si congiunge con la visione di un teatro intimo e perturbante come quello di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti. Scabra, dura, ironica la poesia della Dickinson trascrive l’esperienza di una donna che seppe abbracciare la condizione della solitudine e farne un provocatorio strumento di conoscenza. Una performance itinerante radio guidata, che attraversa i paesi. Il camminare come forma simbolica che permette di abitare il mondo. Quella che viene scoperta è una città liquida, un liquido amniotico, dove si formano spontaneamente gli spazi dell’altrove. L’errare come valore piuttosto che come errore.

Giovedì 18 agosto 202 h 21.30. Deiva Marina, Per La Musica” da Elio E Le Storie Tese come una delle migliori realtà italiane indipendenti costrette ad annullare il proprio tour all’estero causa covid. Nairobi D Dj set è un progetto solista di Nicola Buttafuoco. La sua musica è caratterizzata da una continua ricerca e sperimentazione molto personale dell’uso della chitarra, tra sonorità tribali, folk ed elettroniche. Già attivo nel panorama italiano come chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari, si esibisce dal vivo come solista e con il collettivo Knobs Bergamo, suonando in diversi festival e serate insieme ad artisti di calibro nazionale e internazionale.

Venerdì 19 agosto 2022 h 21.30. Framura, località Costa, Piazza della Chiesa. Fettarappa Sandri-Guerrieri / Apocalisse tascabile. Ideato e scritto da Niccolò Fettarappa Sandri. Diretto da Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri. Con Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri . Produzione Sardegna Teatro. Apocalisse Tascabile è vincitore di In-Box 2021; ha vinto il premio delle Giurie Unite di Direction Under 30 e il premio della critica al Nolo Fringe Festival di Milano 2021.

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma e annuncia la fine del mondo. A prenderlo sul serio c’è solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente destinato ad essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da uno svogliato angelo dell’Apocalisse, il giovane apostolo si fa strada nell’abisso peccaminoso della città romana, per annunciare ai suoi abitanti la loro imminente fine, ma la triste notizia non sembra scuotere chi già si dedica, con mortuaria solerzia, alla propria quotidiana estinzione. Apocalisse Tascabile è un atto unico eroicomico che, con stravaganza teologica, ricompone l’infelice mosaico di una città decadente e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana. Per i due giovani “scartati” l’Apocalisse è un’occasione di vendetta, una rivincita presa sull’indifferenza subita. L’annuncio profetico di questi due smaliziati apostoli under 30 porta sulla scena con autoironia la rabbia di una generazione esclusa, così giovane e già così decrepita.

Domenica 21 agosto 202 h 21-30 (biglietti €5) . Carro, Casa Nasca, via A. M. Gianelli . fficine Papage / Rebecca. Uno spettacolo al buio. Dal romanzo La vita accanto di Mariapia Veladiano. Adattamento e regia Marco Pasquinucci. Con Marco Pasquinucci. Voci Emanuele Niego, Caterina Simonelli, Ilaria Pardini, Cecilia Vecchio. Primo spettatore Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. Audio Diego Ribechini,sound designer Mattia Loris Siboni. Produzione Officine Papage, Teatro della Caduta

Lo spettacolo nasce da una riduzione drammaturgica del romanzo La vita accanto di Maria Pia Veladiano (esordio dell’autrice, Premio Calvino 2010, finalista al premio Strega 2011). Cardine della performance è la storia di Rebecca, narrata in prima persona, in bilico tra un appassionante giallo e lucida, tagliente, poesia. Rebecca parla calma. Rebecca sorride, sceglie le parole giuste, non ha timori: racconta la sua storia. Con pazienza, con cura, con grazia. A volte Rebecca è poesia. Anche se siamo al buio hai la sensazione che ti guardi negli occhi. Rebecca è una donna brutta, non è storpia, per cui non fa nemmeno pietà. Ha tutti i pezzi al loro posto ma appena più in là: o più corti, o più lunghi o più grandi di quello che ci si aspetta. Una bambina, poi una donna. Una storia, un inconfessabile segreto di famiglia. Coprotagonista dello spettacolo è il buio, l’oscurità, capace di accogliere e proteggere, quel “buio buono, venato d’azzurro”, che non giudica e fa sentire profondamente. Un’occasione per scappare, per una volta, dagli occhi.

