Da Davide Girlando

Sabato 13 agosto in occasione della Rievocazione storica Addio do Fantin è stato istituito un servizio bus navetta gratuito che riaccompagnerà alla fine dell’evento a partire dalle ore 23.00 i turisti a Lavagna e Chiavari. Il percorso prevede il passaggio da Piazza Cordeviola a Lavagna per terminare alla Stazione ferroviaria di Chiavari.