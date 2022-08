Chiavari: il vicesindaco Michela Canepa in visita all'Anfass - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Michela Canepa ha visitato questa mattina la sede dell’associazione Tigullio Est Anffas Onlus di Chiavari. Ad accoglierla Egle Folgori, gli operatori e i ragazzi del centro.

“Una realtà importantissima per il territorio, un punto di riferimento che da sempre garantisce servizi d’eccellenza incentrati sui bisogni degli ospiti e delle loro famiglie – afferma Michela Canepa – Si respira un clima speciale tra i ragazzi e gli operatori impegnati, con grande professionalità, in un continuo sostegno e confronto sulla tematica della disabilità. Il Comune negli anni ha sempre contribuito, con risorse e competenze, a realizzare i progetti di Anffas. Tra i progetti cofinanziati il laboratorio per comunicazione alternativa aumentativa per bambini, adolescenti e adulti. Proseguiremo la collaborazione per aiutare il centro a potenziare le future attività ed i progetti”.