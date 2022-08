Camogli: chitarre e mandolini il 13 e 18 agosto - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso”

Ultimi due appuntamenti del nostro Festival Camogli in Musica, dedicati alla chitarra e al mandolino. Domani 13 agosto la Camerata Musicale Ligure proporrà un omaggio a Giuseppe Mazzini: in questa occasione verrà suonata proprio la chitarra appartenuta al celebre politico genovese, che era anche valido musicista e compositore. Il 18 agosto chiuderanno il Festival i docenti dell’Accademia della chitarra e del mandolino, una masterclass di perfezionamento che ogni anno richiama moltissimi studenti. Entrambi gli eventi saranno al Chiostro N.S. del Boschetto alle 21.15 e saranno ad ingresso gratuito (gradita un’offerta per il Santuario).

Per maggiori informazioni potete contattarci alla nostra mail musicamogli@gmail.com o al 3756667587 (anche WhatsApp); è anche possibile consultare il nostro sito www.gpmusica.info o la nostra pagina Facebook. In occasione dei concerti, sarà possibile rinnovare la propria associazione al GPM. Negli ultimi anni la quota non è più aumentata: il vostro contributo è un grande aiuto alla nostra attività che vuole puntare sempre più in alto.