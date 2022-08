Caccia: nuove modalità per l'addestramento cani - LevanteNews

Nuove modalità addestramento cani da caccia. Le istruzioni provengono dal sito Ambito Territoriale di Caccia Genova 2 Levante

L’attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è consentita dal 20 agosto 2022 al 5 settembre 2022, così da evitare disturbo e agevolare l’ambientamento alla selvaggina immessa in prima tranche il 9, 10 ,11 agosto e in seconda tranche il 6 e 7 settembre prossimo.

Per i cacciatori residenti nelle Zone soggette a restrizione II e per i cacciatori che intendono svolgere tale attività in dette zone, è obbligatorio comunicare all’ATC i propri dati e acquisire le apposite schede che gli uffici distribuiranno da martedì 16 agosto anche via mail o WhatsApp per collaborare alla ricerca attiva delle carcasse di cinghiale. Per i cacciatori residenti in Zone soggette a restrizione I e Zona indenne, tutto ciò è facoltativo.

Dopo ogni uscita la scheda compilata dovrà essere inviata via WhatsApp al 3318745417 o via mail a info@atcge2levante.it così da permettere alla segreteria di trasmettere alla Regione l’elenco degli operatori, riportante per ciascuno i dati comunicati.