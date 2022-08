Atletica/ Calvarese, la sintesi di una stagione da ricordare - LevanteNews

Dall’U.S.D Calvarese Atletica

Esattamente un anno fa, dopo un anno e mezzo disastroso in cui tutte le attività erano state sospese a causa Covid e lo spettro della chiusura era molto vicino, avevamo azzardato una giornata di prova dell’atletica leggera presso il campo sportivo Marchesani di Calvari denominata “Facciamo amicizia con l’atletica leggera”

Visto il successo della giornata e la disponibilità del suddetto campo sportivo (grazie a Davide Torre e a tutta la Calvarese e al Comune di San Colombano Certenoli in particolare l’assessore allo sport Franco Queirolo) ci siamo dati ancora una possibilità.

Passato un anno e una stagione (quasi) normale, la prima vera stagione completa dalla nostra fondazione, possiamo ritenerci più che soddisfatti di quanto successo in questi 12 mesi.

Nella stagione 2021-2022 abbiamo tesserato 32 atleti nelle categorie giovanili, 6 adulti e 17 nel gruppo di cammino, per un totale di 55 tesseratiche arrivano da ogni parte della valle (Cicagna, Moconesi, San Colombano, Tribogna, Favale, Lumarzo e Lorsica in ordine di numero di tesserati).

Per quanto riguarda il settore giovanile, che è l’attività principale della nostra associazione, siamo orgogliosi di aver fatto esordire 16 giovani atleti in competizioni ufficiali FIDAL o UISP, partecipando a varie gare in provincia e sconfinando anche fuori provincia. E’ stata una stagione di prime volte.

Ad aprile abbiamo organizzato una manifestazione promozionale in collaborazione con FIDAL Genova a cui hanno partecipato più di 100 bambini della categoria esordienti provenienti da tutta la provincia.

Con i pochi adulti abbiamo partecipato a svariate corse su strada e trail in Liguria e non solo.

Proprio in questi giorni stiamo organizzando in collaborazione con il Circolo ANSPI di Coreglia ed Expo FontanabuonaTigullio la riproposizione della marcia non competitiva “Anello di Coreglia” giunta alla decima edizione e la cui ultima edizione si era svolta nel 2019.

Per quanto riguarda la prossima stagione cercheremo di ripetere e migliorare quanto fatto quest’anno.

Proprio per questo siamo alla costante ricerca di istruttori per prenderci cura dei giovani atleti nel miglior modo possibile. L’appuntamento con la ripartenza dei corsi di avviamento è fissata per lunedì 5 Settembre. Con Fidal e Uisp abbiamo già avuto contatti per organizzare manifestazioni giovanili nel nostro territorio.

In vista delle celebrazioni per i 100 anni di storia della Calvarese vorremmo dare il nostro contributo organizzando qualche manifestazione ad hoc.

Per portare a termine i nostri progetti però dobbiamo essere di più. Rinnoviamo l’invito ad associarsi per chi volesse prendere parte all’attività dell’associazione. La base di un’associazione sportiva sono i soci, più siamo più cose possiamo fare.

L’invito vale anche per le aziende e le attività commerciali che volessero sostenerci, ricordiamo che le spese di sponsorizzazione/pubblicità sono interamente deducibili e quello che per voi può sembrare poco per noi potrebbe essere tantissimo!

Per informazioni potete contattarci all’indirizzo e-mail posta@calvarese-atletica.it;

per telefono (meglio ancora se messaggio o whatsapp) Stefania 347 7237748 o Fabio 347 0106501;

oppure potete seguirci su Facebook (@CalvareseAtletica) o Instagram (calvarese.atletica)